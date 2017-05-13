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  5. 13 Mayıs 2017 12:24

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Balotelli savaşı

Taraftarları heyecanlandırması ve piyasada bonservis bedeli olmayan başka klas bir oyuncu bulunmaması iki tarafın yeniden yollarının kesişmesine neden oldu.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Balotelli savaşı
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Galatasaray dönüp dolaşıp Mario Balotelli'de duruyor. Transfer turuna çıkan yeni sportif direktör Cenk Ergün birçok isimle temas kurmasına karşın İtalyan yıldız gibisini bulamadı. İtalyan golcüyü iki unsur ön plana çıkartıyor. Taraftarlar artık Türk Telekom Arena'da dünyaca ünlü bir ismi izlemek istiyor. Ayrıca şu anda bonservis bedeli olmadan transfer edilebilecek o klasta başka bir oyuncu bulunmuyor. Balotelli ile görüşmeler gizliden gizliye yürütülürken Fenerbahçe ihtimalinin ortaya çıkması Galatasaray'da paniğe yol açtı.

FENER PANİĞİ

Sarı-lacivertlilerin, 26 yaşındaki oyuncu ile ilgili bilgi aldığı ifade ediliyor. Bu gelişmenin ortaya çıkmasının ardından Ergün'ün oyuncunun menajeri Mino Raiola ile bir kez daha bir araya geldiği ve fiyat yükselttiği bildirildi. Öte yandan, Balotelli'nin Fenerbahçe'ye kaptırılması, tepkilerin katlanması ve o klasmanda bir golcü almak için minimum 10-12 milyon euro civarında bir bonservis bedelinin gözden çıkarılması anlamına geliyor.

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