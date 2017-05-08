Galatasaray Yaya Toure için bastırıyor !

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına bu hafta itibariyle resmen başlayacak olan Galatasaray’ın hedefindeki 1 numaralı isim olan Yaya Toure konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon kulübü Manchester City’de düzenli olarak forma şansı bulamayan ve sezon sonunda da sözleşmesi sona erecek olan Toure’ye City’nin, yeni bir kontrat teklifinde bulunacağı öğrenildi. İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun’da yer alan habere göre City, şu an haftalık 230 bin Pound kazanan 33 yaşındaki orta saha oyuncusuna 100 bin Pound’luk bir teklif yaptı. Teknik direktör Pep Guardiola’nın da, ancak bu şartla Toure’yi takımda tutacağı bildirildi. Gelecek sezon kadrosuna yeni yıldızlar katmayı planlayan İngiliz ekibinde yeri yine garanti olmayacak olan Fildişi Sahilli yıldızın ise buna sıcak bakmadığı konuşuluyor.

Seluk’la temas halindeler

Gelişmeleri yakından takip eden Galatasaray’ın ise Toure’yi paradan öte saha içi avantajlarıyla iknaya çalışacağı bildirildi. Sarı- Kırmızılılar’ın kurmaylarının, tecrübeli oyuncuya, “Takımın lideri sen olacaksın. Senin etrafında bir takım yaratacağız. Forman zaten garanti olacak” diyerek, mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Alınan bilgiye göre oyuncunun menajeri Dimitri Seluk’un da, Cim Bom’la sık sık temasta olduğu öğrenildi.