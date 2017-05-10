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  5. 10 Mayıs 2017 19:46

Galatasaray yönetimi cezaları işleme koyamıyor

Galatasaray'da özellikle Kasımpaşa maçı ve sonrası yaşanan olaylar üzerine yönetimin almış olduğu ceza kararı işleme konulamıyor.

Galatasaray yönetimi cezaları işleme koyamıyor
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Galatasaray yönetimi, almış olduğu flaş bir kararla tüm oyuncularına para cezası kesti. Ancak, sarı-kırmızılı yönetim tüm takıma verdiği para cezasını şu an hayata geçirmeyecek.

Ceza uygulaması için bekleyecekler

Ligin kalan haftalarında oyuncuların performansını ve disiplin durumunu yakından inceleyecek sarı-kırmızılı yönetim, kötü sonuçların yaşanması ya da disiplinsiz tavırların görülmesi durumunda para cezasını uygulamaya koyacak.

Yönetimi durduran kağıt

Galatasaray yönetimini durduran asıl sebep ise, oyuncuların her ay borçsuzluk kağıdı imzalıyor olması. Galatasaray Kulübü, yaşanılan mali sıkıntılardan dolayı, birçok oyuncunun maaşlarını geriden gelerek ödüyor.

"Kulübün bizlere borcu yoktur"

Her ay oyuncular "Kulübün bizlere borcu yoktur" ifadesinin yer aldığı kağıdı imzalıyor. Bu belge imzalanmadığı takdirde yönetimin oyuncular tarafından FIFA’ya şikayet edilme riski var. Dolayısıyla yönetim, böylesine kritik bir süreçte oyuncuların maaşlarını geç öderken para cezasını da hemen hayata geçiremiyor. Galatasaraylı yetkililer, kulübe yüklü miktarda nakit para girişinin yapılması halinde cezaların tahsil edilebileceğini belirtiyor.

NTVSpor

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