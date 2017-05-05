Galatasaray'a 200 milyon liralık kaynak

Sarı-kırmızılı kulüpte Ünal Aysal döneminde 3.5 yıllığına kiralanan locaların sözleşme süresi Haziran ayında bitiyor. Hem locaların yenilenmesi, hem de kombine satışından gelecek para ile ciddi transferlere imza atılacak.



Galatasaray yazın kasasını dolduracak. Cim-Bom’da Ünal Aysal döneminde 3.5 yıllığına kiralanan locaların sözleşme süreleri Haziran’da bitiyor.



200 loca sahibinden 25’i yenileme için başvururken, diğer 175 loca da ya eski sahiplerinde kalacak ya da yeni sahiplerini bekleyecek. Böylece sarı-kırmızılı kulüp 3.5 sene sonra loca satışından kasasına para koyacak. Bu miktar da 200 milyon lira olacak.



Avrupa önemli

Galatasaray’da loca satışı dışında kombineler için de Avrupa’ya gitmenin önemine dikkat çekiliyor. Sarı-kırmızılıların, UEFA’ya katılması halinde kombine satışlarında düşüş beklenmiyor. Ancak geride bıraktığımız sezon 17 bin kişilik kombine kart sahipleri çeşitli nedenlerle Türk Telekom Arena’daki maçlara tam olarak ilgi göstermemişti. Yönetim öncelikle bu taraftarı kaybetmek istemiyor ve geçen sezonki satışın üzerine çıkılması için planlamalar yapılıyor.

Yıldız transferi

Yaz döneminde kombinelerle beraber 175 tane locanın satışa çıkarılacak olmasından dolayı sarı-kırmızılı kulübün transferde de eli rahatlayacak. Avrupa bileti alınması halinde hemen düğmeye basılacak.

Yönetim tribünleri heyecanlandıracak yıldız transferini çok önemsiyor. Bu tür isimlerin yanısıra transferdeki genel politika ise “Vasat transfer kesinlikle olmayacak” şeklinde belirlendi. Kalitesi yüksek bir takım kurarak seyircisini yeniden kazanmak arzusunda olan sarı-kırmızılı kulüp tüm planlamalarını bu doğrultuda yaptı.