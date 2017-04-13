Galatasaray'a Carole müjdesi

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Sarı kırmızılılar, daha sonra orta ve bitiriş çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın devam eden bölümünde dört minyatür kaleli topa sahip olma ve sonuçlandırma çalışması üzerinde durulurken son bölümde yarı sahada çift kale maç yapıldı.

Lionel Carole, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Serdar Aziz, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde salonda kuvvet ve sahada koşu çalışması yaptı.

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.