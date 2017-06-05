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  5. 05 Haziran 2017 20:23

Galatasaray'a Carole piyangosu !

Galatasaray'da gönderilebilecek isimler arasında yer alan Lionel Carole için Lyon temas yokladı.

Galatasaray'a Carole piyangosu !
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Galatasaray, gelecek sezon şampiyonlukta iddialı olabilecek bir kadro yapmanın planlarını yaparken, kadroda bulunan bazı oyuncularını da elinden çıkarmaya çalışıyor. Temizlik operasyonuna başlaması beklenen ve mevcut kadrodan birçok oyuncu ile yollarını ayırması beklenen sarı-kırmızılılara, Fransa'dan 'piyango' gibi bir haber geldi.
 
Fransa'da bu sezon Monaco ve Paris Saint-Germain'in gerisinde kalan Lyon'un, Galatasaray'ın sol beki Lionel Carole için Galatasaray ile temaslarda bulunduğu ve değerlendirme yaptığı kaydedildi.
 
LYON'UN SOLDA 2 ADAYI DAHA VAR
 
Fransız devi Lyon'un, Le Havre'de forma giyen 21 yaşındaki Ferland Mendy ve Fenerbahçe ile de ismi anılan Benfica'dan 28 yaşındaki Marçal'ı da sol bek alternatifleri arasında bulundurduğu ve bu 3 isimden birini kadroya katmayı planladığı ifade edildi.
 
Galatasaray ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lionel Carole, geçtiğimiz sezon 31 maçta şans buldu ve 1 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Galatasaray, Lionel Carole'u 2015 yılında 1,5 milyon euro bonservis karşılığında Troyes'ten transfer etmişti.

Sporx

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