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  5. 04 Haziran 2017 16:00

Galatasaray'da 15 günlük izin başladı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına 19 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Galatasaray'da 15 günlük izin başladı
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Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, 2017-2018'in hazırlıklarına erken başlayacak.

Süper Lig'i dördüncü sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Igor Tudor, dün oynanan Atiker Konyaspor maçının ardından futbolculara 15 günlük izin verdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına 19 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yapacağı antrenmanla start verecek.

Sarı-kırmızılı takım, İstanbul'da bir hafta çalıştıktan sonra kamp yapmak için yurt dışına gidecek

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