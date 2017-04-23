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  1. 23 Nisan 2017 14:04

Galatasaray'da 3 isim kadroda yok !

Igor Tudor, Chedjou, Cavanda ve Sinan Gümüş'ü 18 kişilik Fenerbahçe maçı kadrosuna almadı.

Galatasaray'da 3 isim kadroda yok !
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Süper Lig'de bu akşam saat 19.00'da Türk Telekom Arena'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Igor Tudor 3 oyuncuyu kadroya dahil etmedi.

Hırvat teknik adam, hafta içi çalışmalardaki performanslarından memnun olmadığı Aurelien Chedjou, Luis Cavanda ve Sinan Gümüş'ü 18 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.

Florya'da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe U21 müsabakasının ilk yarısını izleyen Chedjou, daha sonra kendisine ait aracıyla tesisleri terk etti.

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