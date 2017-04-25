Galatasaray'da Brezilyalı kabusu !

Fenerbahçe’yi, Galatasaray derbilerinde galibiyete, Brezilyalı yıldızları taşıyor.

Sarı-lacivertlilerin sambacıları, son 12 sezonda 16 kez fileleri havalandırdı. Bu süreçte sadece 2012-13 ve 2014-15 sezonlarında oynanan 4 derbiyi Kanarya'nın Brezilyalıları boş geçti. Ligde Fener'in sambacıları Alex 7, Nobre 3, Deivid 2, Luciano, Baroni, Diego Ribas ve Josef de Souza da 1'er kez Galatasaray'a gol attı. Galatasaray derbisinde gol atarak gerçek Fenerbahçeli olan Josef, soyunma odasında takım arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Brezilyalı orta saha, “Galatasaray'a attığım gol, kariyerimin en önemli golüydü. Takım arkadaşlarımın maç sonrasındaki ilgisini hiç unutmayacağım. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Oğluma verdiğim sözü de tuttuğum için çok mutluyum” dedi.

Ağır gribal enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle son idmana çıkmayan Josef, derbide fedakârlık yaparak sahada yer aldı. Sağlık heyeti tarafından Brezilyalı orta sahaya yoğun bir serum ve iğne tedavisi uygulandı. Brezilyalı oyuncu da derbide ne olursa olsun forma giymek istediğini belirtince, teknik heyet tarafından görevlendirildi. Kariyerinin en skorer sezonunu yaşayan Josef, şimdiden 6 gole ulaştı.