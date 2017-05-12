Galatasaray'da Bruma depremi !

Sezon sonu yaklaşırken Galatasaray'daki kontratı gelecek sezon sona erecek olan Bruma ile ilgili çalışmalar da devam ediyor.

Fanatik'te yer alan habere göre yönetim, 22 yaşındaki oyuncuyla yeni kontrat imzalamak isterken genç futbolcu, ağır şartlar öne sürerek yönetimle ters düşüyor.

Dursun Özbek'in de yeni kontrat yapmak istediklerini açıkladığı Bruma için menajeri, bir sonraki satıştan %10 pay istiyor ve bunun gibi birçok yeni maddenin mukaveleye konulmasını talep ediyor.

Bu sezon Galatasaray'da harika bir çıkış yakalayan Bruma, çıktığı 33 maçta 10 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

Yıldız futbolcunun peşinde başta Tottenham olmak üzere birçok takım bulunuyor.