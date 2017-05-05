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  5. 05 Mayıs 2017 09:51

Galatasaray'da Carole ve Linnes gönderiliyor !

Cim Bom’un yollarını ayıracağı isimler yavaş yavaş belli oluyor... Sarı- Kırmızılılar’ın gözden çıkardığı son 2 isim; Lionel Carole ve Martin Linnes oldu.

Galatasaray'da Carole ve Linnes gönderiliyor !
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Cim Bom’un yollarını ayıracağı isimler yavaş yavaş belli oluyor... Sarı-Kırmızılılar’ın gözden çıkardığı son 2 isim; Lionel Carole ve Martin Linnes oldu. Yeni sezonda kadrosuna 8 takviye yapmaya hazırlanan ve bir sağ, bir de sol bek almak için düğmeye basan Galatasaray Yönetimi, Carole ve Linnes’e gelen teklifleri değerlendirip hem bonservis bedeli kazanmayı hem de maaş bütçesinde yer açmayı planlıyor.

Özellikle Carole’e birkaç Fransız kulübünün ilgisi olduğu biliniyor. 26 yaşındaki sol bek, 5 milyon Euro ve civarındaki herhangi bir teklif karşılığında satılacak.

Daha güçlü, daha tecrübeli

1.5 sezonda bekleneni veremeyen Martin Linnes’in de 2-3 milyon Euro civarında bir bedele serbest bırakılması düşünülüyor. İlk 11’de şans bulamayan Norveçli futbolcunun da Galatasaray’dan ayrılma düşüncesine sıcak baktığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, bu iki oyuncunun yerine daha tecrübeli ve savunması güçlü isimleri kadrosuna katmak istiyor.

Fanatik

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