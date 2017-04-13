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  1. 13 Nisan 2017 17:43

Galatasaray'da derbi hazırlığı

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray'da derbi hazırlığı
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü. 

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından orta ve bitiriş çalışmaları yaptığı bildirildi. Dört minyatür kaleli topa sahip olma ve sonuçlandırma çalışmasıyla devam eden idmanın, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.  

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı geçen Lionel Carole'ün, antrenmanın tamamında takımla çalıştığı aktarıldı. Serdar Aziz'in ise tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde salonda kuvvet ve sahada koşu çalışmaları yaptığı belirtildi.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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