Galatasaray'da gece yarısı kriz toplantısı !

Medipol Başakşehir’e 4-0 yenilen G.Saray’da, maç sonrası olağanüstü hal vardı. Wesley Sneijder ilk 11’de oynatılmamasına isyan ederken, aralarında Hollandalı yıldızın da bulunduğu 6 futbolcu Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kriz toplantısı yaptı. Tarihi mağlubiyet sonrası sarı kırmızılılarda yaşanan olayların detayları şöyle...

90 dakikanın ardından Galatasaray soyunma odasında Sneijder’in sitemi ve isyanı vardı. Hollandalı yıldızın sinirli olduğunu gören futbol direktörü Cenk Ergün hemen duruma el koydu. Ergün, Nigel de Jong’u da yanına alarak Sneijder’le birlikte fizyoterapistin odasına geçti.

“GALATASARAY BÖYLE Mİ OYNAR?”

Yedek kalmayı kabullenemediği her halinden belli olan Sneijder içeri girer girmez, “Ben neden ilk 11’de yokum, aklım almıyor. Bu takım için daha fazla sorumluluk almalıyım. Galatasaray böyle mi oynar? Şut çekmeden maçı bitirir mi? Biz, bir sezonda Başakşehir’e 3 defa yenilecek takım mıyız?” dedi. De Jong ise, “Ne olacak bu takımın hali” diye sitemli bir soru yöneltti.

Cenk Ergün iki futbolcuyu dinleyip sakinleştirdi. Ardından sarı kırmızılı takım herhangi bir tartışma yaşanmadan Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndan ayrıldı. Ancak asıl önemli olaylar bundan sonra yaşandı...

Hürriyet'in haberine göre; Kapıda toplanan 50 kadar taraftarın protestoları arasında Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giren takımdan 6 futbolcu; Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Fernando Muslera, Hakan Balta, Nigel de Jong ve Eren Derdiyok ile futbol direktörü Cenk Ergün, kendi aralarında bir toplantı yaptı.

“ARTIK HERKES AYNAYA BAKMALI”

Tudor’un, tesislerde olmadığı için katılamadığı toplantıda tüm hatalar konuşuldu, öz eleştiri yapıldı.

Gece 02.00’ye kadar süren toplantı sonunda takım kaptanları Selçuk ile Sneijder, “Artık aynaya bakma ve ders alma zamanı. Bu kötü tabloda hepimizin payı var. Hatalarımızla yüzleşmeli ve kötü gidişe son vermeliyiz. Taraftarlarımızı biraz olsun mutlu etmek için tek çaremiz var; Fenerbahçe maçını kazanmak” diyerek takım arkadaşlarını yüreklendirdi.

Futbol direktörü Cenk Ergün de 6 futbolcuya, “Bu durumu düzeltmek tamamen kendi elinizde. Fenerbahçe’yi yenip yeniden çıkışa geçelim” dedi.