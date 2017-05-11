Galatasaray'da ikinci başkan adayı Cemal Özgörkey

Galatasaray üyelerinden Ali Güveç Kiraz’ın başlattığı ‘Değişime imza verin elbet’ akımı sosyal medyada büyük ilgi gördü ve Dursun Özbek yönetiminin devrilmesi için 1600 imzanın toplanma kampanyası sarı kırmızılı camiada bir hayli ses getirdi.

ADNAN ÖZTÜRK'TEN SONRA ÖN PLANA ÇIKAN İSİM CEMAL ÖZGÖRKEY

Şu ana kadar yaklaşık 400 imzanın toplanması başkan Dursun Özbek’i telaşlandırırken, olası bir erken seçimde adaylıklarını açıklayacak isimlerin kimler olacağı merak konusu olmuş durumda. 2018’in Mayıs ayında genel seçimlere gidecek olan Galatasaray’da 1 yıllığına kimse aday olmak istemezken, muhalefetin ‘Kaybedecek 1 yılımız daha yok’ düşüncesi işleri çıkmaza sürüklüyor. Yeni bir Duygun Yarsuvat arayan sarı kırmızılı kulüpte olası erken seçimde Adnan Öztürk’ün ön plana çıkacağı düşünülürken, camianın ileri gelen isimlerinden biri olan Cemal Özgörkey’in de hazırlık içerisinde olduğu öğrenildi. Yönetim kadrosu çalışmalarına başlayan Özgörkey, bu konunda Adnan Öztürk’ten bir adım geride kalırken, 2014 yılında ‘Başkan adayım Cemal Özgörkey’dir onu desteklerim’ açıklaması yapan Ünal Aysal’ın 58 yaşındaki yöneticiye destek vereceği belirtildi.

O GÜN ZAMANI YOKTU AMA ŞİMDİ...

Ünal Aysal’ın istifasından sonra Sarı kırmızılı kulübün başkan adaylığından son anda çekilen Cemal Özgörkey, o gün bu görev için hazır olmadığını söylerken, deneyimli yöneticinin ‘Beni arayıp bu teklifi yaptığında adaylık için son 72 saatti. Bu işler çok ciddi işler ve öyle hemen olmaz. Ciddi hazırlık gerekiyor. Ama inşallah günü geldiğinde ve bana ihtiyaç duyulursa bu görevden de kaçmam’ sözleri hafızlardaki yerini almıştı.