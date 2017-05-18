Galatasaray’da ikinci Sigthorsson tehlikesi !

Galatasaray, Avrupa'da yıldız avına çıktı. Talip olunan ilk isimlerden Bafatimbi Gomis'in kalbinde ritim bozukluğu bulunduğu, Fransa ve İngiltere'de bazı maçlarda sahada yığılıp kaldığı biliniyordu.

31 yaşındaki futbolcunun yılda ortalama 40 maç oynamasına rağmen Türkiye iklim şartlarından olumsuz etkileneceği belirtildi. Yönetimin ince eleyip sık dokuduğuna kanaat getirdikten sonra listesine aldığı bir diğer isim de Jackson Martinez… Ünal Aysal'ın almadığı 30 yaşındaki santrforun 2 kez üst üste sol ayağından sakatlık geçirip tedavi görmesi, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Martinez'in tedavisinin sürdüğü, sağlık kurulunun onayı verilirse alınacağı bildirildi.

Galatasaray daha önce de sakat sakat renklerine kattığı iki oyuncudan çok çekmişti. Bursaspor'dan Serdar Aziz, Nantes'tan kiralanan Kolbeinn Sigthorrson, taraftara yaka silktirmişti. Serdar bu sezon 6 maçta 1 gollük istatistikle sahadan ayrıldı. Sakatlıktan bir türlü kurtulamayan Sigthorsson ise hiç resmi karşılaşma oynamadan takımdan gönderildi.