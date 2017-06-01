Galatasaray'da Konyaspor hazırlıkları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında 3 Haziran Cumartesi günü Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.

Antrenmanda daha sonra gruplar halinde yediye üç dar alanda pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcuların, ardından topa sahip olma çalışması üzerinde durduğu belirtildi. İdmanın ana bölümünde ise çift kale maç yapıldığı kaydedildi.

Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.