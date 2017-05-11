Galatasaray'da kurtuluş Abdullah Avcı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi kurtuluş reçetesi olarak Abdullah Avcı'yı seçti.

Avrupa kupalarına katılamama riski bulunan Galatasaray'da Igor Tudor, bu hedeflere ulaşamazsa görevine son verilecek. Akabinde yönetim, Medipol Başakşehir ile bu sezon harikalar yaratan Abdullah Avcı'yla masaya oturacak. Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen Avcı, 2004'te PAF Takımı çalıştırmıştı. Deneyimli çalıştırıcı Arda Turan'ın altyapıda olduğu dönemde hocalığını yapmış ve 2005'te şampiyonluğa ulaşmışlardı. Hemen ardından 17 Yaş Altı Milli Takım'la önce Avrupa şampiyonu, ardından dünya 4.'sü olmuşlardı. Başarılı hoca, daha önce Galatasaray'dan teklif aldığını doğrulamış ve şartların oluşması halinde sarı-kırmızılı takımın başına geçebileceğini de belirtmişti.

BASKILARA DİRENEMEDİ

17 Kasım 2011 tarihinde Guus Hiddink'in görevinden ayrılmasından sonra boşalan Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğüne getirilen Abdullah Avcı ile 31 Mayıs 2015 yılına kadar sözleşme imzalandı. Milli takımla çıktığı 18 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlik alarak başarısız olan Avcı, yeni teknik direktör arayışı söylentilerinin yalanlanmaması üzerine baskıları kaldıramayıp 20 Ağustos 2013'te görevinden istifa etti.