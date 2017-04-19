Galatasaray'da OHAL ilan edildi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Türk Telekom Arena'da ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da yönetim ve teknik heyet, flaş bir karar alarak futbolculara iletti. Alınan kararda, sarı lacivertlilerle oynanacak mücadele öncesinde, futbolcuların ailesi, arkadaşı vs. hiç kimsenin tesislere girişine izin verilmeyeceği bildirildi.

Barbekü partisi yapıldı

Cim bom, sabah antrenmanından sonra barbekü partisi verdi. Yaklaşan Fenerbahçe maçı öncesi futbolculara moral vermek için bu organizasyonu düzenleyen yönetim, takımın arkasında olduğunu da göstermek istedi. Burada Dursun Özbek futbol takımına kısa bir konuşma yaparak onlara inancının tam olduğunu belirtti.