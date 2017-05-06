Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu isyanı

Sadece bu sezon değil, geçtiğimiz sezondan beri doymuş futbolculardan ve tecrübeli oyuncu grubundan yakınan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in Sabri Sarıoğlu hamlesi tüm camiayı şaşırttı. Cavanda ve Linnes’ten beklenen verimi alamayan sarı kırmızlıların 33 yaşındaki Sabri Sarıoğlu ile yeniden masaya oturması taraftarları bir hayli kızdırırken, yönetimin aldığı bu karar karşısında kulüp içerisinde scout ekibinin ve Sportif Direktör Cenk Ergün’ün sorumlulukları sorgulanmaya başlandı.



LİNNES'İ FATİH İŞBECER CAVANDA'YI LEVENT NAZİFOĞLU ALDIRMIŞTI!



Emmanuel Eboue’den sonra bir türlü istenen sağ beki bulamayan Galatasaray, dönüp dolaşıp yine Sabri Sarıoğlu’na kalırken, transfer sezonunda Maxi Pereira, Debuchy, Rafael gibi tecrübeli futbolcuların elden kaçması Cimbom’un kronikleşmiş probleminin üzerine tuz biber oldu. Levent Nazifoğlu döneminde Trabzonspor’dan Cavanda’nın kadroya katılması sarı kırmızılı kulüp içerisinde scout ekibi – yönetim arasındaki kopukluğu gözler önüne sererken yeni sezonda transfer edilecek sağ bekin kim olacağı da merak konusu oldu.



SON ADAY NEWCASTLE'DA OYNAYAN ANİTA



Barcelona’da top koşturan Alex Vidal ile dirsek teması halinde olan Galatasaray’ın Bruno Peres ve Peter Ankersen gibi oyuncuları da takibe aldığı bilinirken, adaylar arasında sağ bek ve sağ önde oynama yeteneğine sahip olan 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu Vurnon Anita’nın da oludğu ortaya çıktı.