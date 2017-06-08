Galatasaray'da Sahil Dursun fiyaskosu
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  5. 08 Haziran 2017 18:38

Galatasaray'da Sahil Dursun fiyaskosu

Galatasaray, 10 milyon TL karşılığında aldığı Salih Dursun'u 250 bin TL'ye Antalyaspor'a sattı.

Galatasaray'da Sahil Dursun fiyaskosu
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Son dönemlerde yaptığı transferlerin çoğundan zarar eden Galatasaray, Antalyaspor’da kiralık olarak forma giyen Salih Dursun’u da zarar ederek gönderdi. Sarı kırmızılı yönetim 25 yaşındaki futbolcuyu Ocak ayında yapılan sözleşme gereği kırmızı beyazlı kulübe 250 bin TL’ye sattı. 2014 Ocağında 2 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle alınan futbolcudan böylelikle ciddi bir zarar edildi.

Antalyaspor, kiralık sözleşmesine koydurduğu 15 Haziran’a kadar 250 bin TL’ye satın alabilir opsiyonunu kullandı.

CNN Türk

salih dursun , antalyaspor , galatasaray