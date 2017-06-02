Galatasaray’da Serdar Gürler ve Emre Akbaba operasyonu

Galatasaray’da transfer dönemi bir hayli hareketli geçeceğe benziyor. Yeni sezon öncesinde çok sayıda isim gündeme gelirken, yerli operasyonuna da start verildi. Çok sayıda futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanan yönetim, bu sezon gösterdikleri performansla dikkat çeken iki yıldızı radarına aldı. G.Birliği forması altında kariyerinin en iyi dönemini geçiren Serdar Gürler ve Alanya'nın yıldızı Emre Akbaba için harekete geçilecek.

Alanya’da bu sezon çıktığı 33 maçta 6 gol atan 24 yaşındaki Emre Akbaba, 6 da asiste imzasını attı. Takımdan ayrılmaları beklenen Bruma ve Sneijder'a alternatif olan yıldız oyuncu için devre arasında da Alanya ile temasa geçilmişti. Kanatlarda iyi bir alternatif olan Serdar Gürler'i ise Teknik Direktör İgor Tudor istiyor. Sözleşmesi sona eren Serdar için yönetimin bonservis bedeli ödemeyecek olması, transferi güçlendiriyor.