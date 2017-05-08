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  5. 08 Mayıs 2017 14:58

Galatasaray'da Sneijder, Bruma ve De Jong'a ceza geliyor

Kasımpaşa maçında Tudor ile problem yaşayan Sneijder, Bruma ve De Jong'la ilgili cezalar yarın açıklanacak.

Galatasaray'da Sneijder, Bruma ve De Jong'a ceza geliyor
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Galatasaray'da yarın yapılacak toplantıdan yüksek miktarda para cezaları çıkması ve bazı futbolcuların da kadro dışı kalması beklenen kararlar arasında.

Özellikle sözleşmesi bitecek olan Bruma'nın Kasımpaşa maçında Teknik Direktör Tudor'a yaptığı iddia edilen hareket de masaya yatırılacak Bilindiği üzere Galatasaray'ın yıldız futbolcusunu gözde kulüpler almak isterken menajeri gelip Kulüp yöneticileri ile görüşmüş ve yıllık 1.2 milyon euro olan kazancını yıllık 2.5 milyon euroya çıkarmak ıstemişti. Bruma'nın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Öte yandan De Jong'un birden bire yedek kalmasının perde arkasında Tudor ile sorun yaşadığı tahmin ediliyor. Bu arada Sneijder'in de hocası ile arasının çok iyi olmadığı ve ters düştükleri konular bulunduğu belirtiliyor.

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