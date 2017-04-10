Galatasaray’da Sneijder zirvesi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un, geçen hafta oynanan Adanaspor maçında kulübeye çektiği Wesley Sneijder'ın menajeri Guido Albers, yönetimle görüşmek için İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, Hırvat çalıştırıcının gelecek sezon kadrosunda tutmaya pek sıcak bakmadığı Hollandalı yıldızın menajeri Albers ile bugün oynanacak olan Medipol Başakşehir maçından sonra bir araya gelecek. Bir yandan gelecek sezon planlamasını da yapan Galatasaray'da yönetim, Sneijder gitmek isterse buna engel olmayacak. Sarı-kırmızılıların Hollandalı yıldızı, yılda tam 5.3 milyon Euro kazanıyor.

Yüksek maaş bütçesini de azaltmak isteyen yönetim, Tudor'la yaptığı görüşmenin ardından bu konudaki tavrını belirledi. Sneijder'ın sözleşmesinde “7.5 milyon Euro'ya serbest kalır” maddesi yer alıyor.