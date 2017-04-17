Galatasaray'da yıldız harekatı

Galatasaray'ı sezon sonunda hareketli bir transfer dönemi bekliyor. Podolski'yi Japonya'ya satan sarı-kırmızılılar, Tottenham'ın peşinde olduğu Bruma ve Tudor'la yıldızı barışmayan Sneijder'le de yollarını ayırmayı düşünüyor.



Yıldızlarına veda etmeye hazırlanan G.Saray'da transferde rota, maliyeti ucuz isimlere çevrilecek ancak yönetim kombine satışlarını artıracak bir dünya starı takviyesine de sıcak bakıyor. Arena'ya taraftarı çekecek yıldız için menajer Ahmet Bulut'a yetki verildiği ortaya çıktı. Emre Çolak'ı bedavaya Deportivo'ya götüren Ahmet Bulut bu yüzden geçen yaz kulübün kara listesindeydi.



Ancak transferde başarısız olunmasının ardından Bulut tekrar G.Saray'la iş yapmaya başladı ve devre arasında Ahmet Çalık'ı getirdi. Fernando Torres, Jackson Martinez ve Falcao gibi birçok dünya yıldızının Türkiye hakkına sahip olan Bulut yeni sezonda taraftarı heyecanlandıracak transfer için yönetimle koordineli çalışacak.