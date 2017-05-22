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  5. 22 Mayıs 2017 16:42

Galatasaray'dan Bacca atağı

Milan’ın gözden çıkardığı Carlos Bacca’yı renklerine katmak isteyen Galatasaray yönetimi, oyuncunun 3.5 milyon Euro’luk maaşını ödemeye hazır.

Galatasaray'dan Bacca atağı
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Lukas Podolski'nin de takımdan ayrılacak olması nedeniyle transfer döneminde en az 2 forvet transfer edecek olan G.Saray yönetimi çok sayıda isimle görüşüyor ancak transfer listesinin ilk sırasındaMilan'ın Kolombiyalı yıldızı Carlos Bacca bulunuyor. Çinliler satın aldıktan sonra kadrosunda baştan aşağıya revizyona gidecek olan İtalyan ekibi, 30 yaşındaki golcüsünü de elden çıkartacak.

Senelik 3.5 milyon Euro kazanan Bacca'nın maaşını ödemeye hazır olan sarı-kırmızılılar, Milan'ın kurtulmak istediği yıldız isim için kesenin ağzını açacak. Bütçeye uyması halinde bonservisiyle birlikte alınacak olan golcü oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması da gündemde. Ayrıca dün Bologna maçının 58. dakikasında oyundan alınan Bacca, ıslıklandı.

BACCA kimdir? 

Adı: Carlos Bacca

D.tarihi: 8 Eylül 1986

D.Yeri: Kolombiya

Boy: 1.81

Mevkii: Forvet

Kulübü:Milan

Sözleşme bitiş tarihi: 2020

Bu sezon Milan forması altında 32 maçta oynayan Carlos Bacca, 14 gole imzasını attı.

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