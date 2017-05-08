Galatasaray'dan Bruma'ya para cezası

Galatasaray yönetimi, Kasımpaşa maçının 18. dakikasında oyundan alınan Bruma'ya para cezası vermeye karar verdi.

Çaykur Rizespor maçında hocası Igor Tudor tarafından kadro dışı bırakılan Bruma, saygısızlık yaptığı gerekçesiyle Kasımpaşa önünde de 18. dakikada oyundan alınmıştı.

2 kez basit top kaybı yapan Portekizli oyuncu, kenardan hocasının telkinlerine umursamaz şekilde yanıt verince hemen kenara gelmişti.

GALATASARAY PARA CEZASI VERMEYE KARAR VERDİ

Yaşananlara Galatasaray yönetimi de kayıtsız kalmadı. Teknik Direktör Tudor'a olayı soran sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki oyuncuya para cezası vermeye karar verdi.

Yarın gerçekleştirilecek olan yönetim kurulu toplantısı sonrasında Bruma'ya verilecek olan para cezasının miktarı netlik kazanacak.

KADRO DIŞI KARARI ÇIKMADI

Yıldız oyuncuyu kazanma yoluna giden sarı-kırmızılılar başka bir ceza vermeyecek ve Bruma oynamaya devam edecek.