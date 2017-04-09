Galatasaray'dan Coentrao atağı !

Yeni sezonda savunmaya ayar çekmeye hazırlanan Teknik Direktör Igor Tudor, geride forma giyen isimler dışında takımdan genel anlamda memnun. Podolski'nin gidişinden sonra bir forvet, Selçuk İnan'ın da yanına güçlü bir orta saha isteyen Hırvat çalıştırıcı esas tercihlerini savunmada kullanıyor. Jedvaj'ı göbeğe monte etmek isteyen Tudor, sezon sonunda 5-6 milyon Euro'ya satılması planlanan Lionel Carole'ün yerine istediği sol beki de buldu.

Juventus’ta forma giydiği eski takım arkadaşı Zidane'ın çalıştırdığı Real Madrid forması giyen Portekizli Fabio Coentrao'yu takımında görmek isteyen Tudor, sol bekteki dertleri sona erdirecek. Bu sezon İspanya'da ligde sadece 22 dakika forma giyen 29 yaşındaki yıldızı kiralama yoluna gidecek olan Galatasaray yönetimi, oyuncunun 4 milyon Euro'luk yıllık ücretini ödeyecek. Zidane'a Coentrao'yu soracak olan Tudor'un vereceği onay sonrasında yönetim harekete geçecek.

PEPE’Yİ DE GETİREBİLİR

Yaşadığı sakatlıklar ve uzun süredir yeşil sahalardan uzak kalması nedeniyle performansı kafalarda soru işareti yaratan Portekizli futbolcu, vatandaşıyla birlikte İstanbul'a gelebilir. Çin takımlarının da ilgisini çeken Real'in 34 yaşındaki stoperi Pepe'yi de isteyen sarı-kırmızılılar, 2 Portekizli yıldızı birlikte transfer etme hamlesinde bulunabilir.