Galatasaray'dan flaş Bruma kararı

Bruma’nın kontrat görüşmelerini uzatması ve 2.5 milyon Euro garanti para istemesi üzerine Galatasaray Yönetimi radikal bir karar aldı. Buna göre lig bitene kadar iç transferde hiçbir oyuncuyla masaya oturulmayacak.



Sarı- Kırmızılılar, önceki akşam gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında, lig bitene kadar hiçbir futbolcuyla masaya oturmama kararı aldı.



Daha önceki görüşmelerde olumlu sinyaller veren, ancak son olarak 2.5 milyon Euro garanti para isteyen ve süreci giderek uzatan 22 yaşındaki Bruma’nın tavırları, yönetimi tam anlamıyla bezdirdi. Buna göre, gönderilmesi düşünülen ya da sözleşmesinin uzatılması planlanan isimler de dahil olmak üzere, tüm futbolculara sezon sonu için randevu verilecek. Bu karar, dış transfer çalışmalarını ise aksatmayacak. Belirlenen liste doğrultusunda çalışmalar sürecek.



Yönetimi çıldırtıyor!



2018 yılında sözleşmesi sona erecek olan Bruma’nın, başta Tottenham olmak üzere Avrupa kulüplerinin ilgisi nedeniyle Galatasaray’da kalma fikrine soğuk yaklaştığı iddia ediliyor. Yönetimin bu tavır karşısında genç futbolcuya çok sinirlendiği belirtiliyor.