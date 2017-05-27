Galatasaray'dan Gomis'e: ''Elini çabuk tut''

Galatasaray, imza için 3 yıllık sözleşme talep eden ve bu talebi olumlu karşılanan Bafetimbi Gomis’in işini sezon sona ermeden bitirmek istiyor. Bu nedenle Galatasaray Yönetimi, bir an önce kesin kararını vermesi için Fransız golcüye haber gönderdi.

Sarı-Kırmızılılar, 2+1 yıl yerine opsiyonsuz 3 yıllık sözleşme talebinde bulunan 31 yaşındaki golcünün bu isteğini olumlu karşıladı. Bonservisini elinde bulunduran İngiliz kulübü Swansea City’nin de onayıyla taraflar pazarlık aşamasına geçerken, Galatasaray Yönetimi işi bir an önce bitirebilmek adına girişimleri hızlandırdı.

Başka takımlardan da teklifler alan Gomis’in bir an önce kesin kararını vermesini isteyen Sarı-Kırmızılılar, Fransız futbolcuya elini çabuk tutması için haber gönderdi. Galatasaray Yönetimi’nin planı, sezon bitmeden Gomis transferini gerçekleştirip hem camiada heyecan yaratmak hem de forma satışlarını artırmak.

Bir golcü daha yolda

Sarı-Kırmızılılar bir yandan Gomis transferini bitirmek için çabalarken, diğer taraftan bir golcünün daha kadroya katılması düşünülüyor. Podolski’nin takımdan ayrılacak olmasıyla elinde santrfor olarak sadece Eren Derdiyok kalacak olan Galatasaray’da, Gomis’le beraber aynı ayarda bir yabancı golcünün daha transferi için temaslar sürüyor.

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