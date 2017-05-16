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  5. 16 Mayıs 2017 15:08

Galatasaray'dan Hagi'ye inanılmaz teklif !

Rumen basını, Gheorghe Hagi'nin Galatasaray'a geri döneceğini yazdı.

Galatasaray'dan Hagi'ye inanılmaz teklif !
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Rumen basınında yer alan iddiaya göre; Hagi, Galatasaray'a 5 milyon euro karşılığında imza atmaya gelecek.
 
Kulüp yönetiminin yaptığı 'Gelecek sezon Igor Tudor takımın başında olacak' açıklamasına karşın, Rumen basını Hagi'nin Türkiye yolunda olduğunu öne sürdü.

Sport internet sitesinin haberine göre Viitorul Constanta ile Romanya şampiyonluğu yaşayan yıldız ismin, üçüncü kez Galatasaray'ın başına geçeceği belirtildi. Hagi'ye 5 milyon euro gibi yüksek bir yıllık ücretin teklif edildiği ifade edildi.

Yerine Galca'yı ayarladı

Galatasaray'a gelmesi durumunda Hagi'nin, aynı zamanda sahibi olduğu Viitorul Constanta'nın başına, en son Suudi Arabistan'da çalışan, Espanyol ve Steaua Bükreş'in eski teknik direktörü Rumen meslektaşı Constantin Galca'yı getirmek istediği vurgulandı.

Skorer

hagi , Galatasaray