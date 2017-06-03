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  5. 03 Haziran 2017 18:06

Galatasaray'dan Joel Campbell için 3 milyon euro

Arsenal'den Sporting Lizbon'a kiralık olarak giden Joel Campbell için Galatasaray devreye girdi.

Galatasaray'dan Joel Campbell için 3 milyon euro
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Armindo Bruma'nın Leipzig'e satışını resmen açıklamaya hazırlanan Galatasaray'da Portekizli yıldıza alternatif arayışı sürüyor... Birçok isimle temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar'da tanıdık bir isim gündeme geldi. Yönetim daha önce birçok kez transfer listesine giren Joel Campbell için yeniden düğmeye bastı. Sezonu Sporting Lizbon'da kiralık olarak geçiren Kosta Rika'lı yıldızla önümüzdeki hafta pazarlık masasına oturacak olan Galatasaray bu kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. 24 yaşındaki futbolcunun Arsenal'le 1 yıl sözleşmesinin kalması da Sarı-Kırmızılılar'ın elini güçlendiriyor. Yönetim bu kozu kullanarak İngiliz kulübüne 3 milyon Euro'luk teklif sunacak. Arsenal'in bu rakamı kabul edebileceği belirtiliyor.

BU SEZON 18 MAÇTA 3 GOL, 4 ASİST

LUKAS Podolski'nin transferi sırasında Arsenal ile çok yakın bir ilişki kuran Sarı-Kırmızılılar, Joel Campbell'ı tahmin edilenin çok daha altında bir maliyetle bitirmeyi düşünüyor. Daha önce Villarreal, Olympiakos ve Betis'te kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcu bu sezon Sporting Lizbon'da 18 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Sol ayağını çok etkili kullanan Campbell sürati ve güçlü fiziğiyle de Galatasaray'a fazlasıyla güç katabilecek bir isim.

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Joel Campbell , forvet , arsenal , transfer , Galatasaray