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  1. 01 Mayıs 2017 21:44

Galatasaray'dan penaltı isyanı

Galatasaray'ın Bursaspor ile oynadığı maçta 'penaltı' tartışmaları yaşandı.

Galatasaray'dan penaltı isyanı
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Bursaspor ile karşı karşıya geldi.

Bursaspor ile Galatasaray arasındaki mücadelenin 25. dakikasında, sarı-kırmızılıları isyan ettiren bir pozisyon yaşandı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Bruma'ya gelen topa ceza sahası içerisinde Ertuğrul dokundu. Ertuğrul'un ayağıyla müdahalesinin ardından top eline çarptı ancak hakem bu pozisyonda 'devam' kararı verdi.

Pozisyonun devamında da Bruma'nın pasında Sabri'nin şutunu savunma uzaklaştırdı.

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