Galatasaray’dan Pepe için 5 milyon Euro

İspanya’nın Sport gazetesi, Real Madrid ile yollarını ayıracak tecrübeli stoper Pepe'ye Galatasaray'ın yıllık 5 milyon Euro’dan 2 senelik sözleşme önerdiğini yazdı. Haberde, Pepe’nin Galatasaray’a yakın olduğu belirtildi.

G.Saray, stopere dünya yıldızını getiriyor. İspanya'nın Sport gazetesi ve İtalyan TMW radyosu, Pepe'nin Galatasaray yolunda olduğunu açıkladı. Haberde bugün Juventus ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finaliyle son kez Real Madrid forması giyecek savunmacı için sarı-kırmızılıların yıllık 5 milyon Euro'dan iki senelik sözleşme önerdiği bildirildi. 34 yaşındaki defans oyuncusunun menajeri Jorge Mendes'in G.Saray yöneticileriyle masaya oturduğı kaydedildi.

Çin'e gitmek istemiyor

30 Haziran'da Real Madrid ile sözleşmesi bitecek Portekizli futbolcunun Çin'den gelen teklifleri 2018 Dünya Kupası'nda yer alabilmek için geri çevirdiği ve Avrupa'da kalmak istediği yazıldı. Sport gazetesi İnter'in de kadrosuna katmayı düşündüğü Pepe'nin İstanbul'dan gelen teklifle heyecanlandığını belirtti. İtalyan radyosu TMW de sarı-kırmızılıların transferde bir adım önde olduğunu bildirdi. Tuttomercato ise bu teklifle G.Saray'ın, İnter'e çalım attığını ifade etti.