Galatasaray'dan Sinan Gümüş kararı

Sezonun son maçlarında oynadığı futbol ve attığı gollerle tekrar adından söz ettirmeye başlayan Sinan Gümüş yuvada kalıyor. Sarı kırmızılı yönetim Sinan'a yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, oyuncunun menajeri Ersin Akan'la görüşüp, gelecek sezon daha iyi bir kontrat ve daha çok süre alacağı söylendi. Teknik direktör Igor Tudor'un Sinan'dan memnun olduğu ve takımda kalmasını istediği gelen haberler arasında..

Bu sezon sarı kırmızılı formayla 21 maça çıkan sinan 7 gol 2 asistle 9 gole katkıda bulundu.

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