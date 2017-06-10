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  5. 10 Haziran 2017 10:50

Galatasaray'dan Vagner Love hamlesi

Forvet arayışlarına devam eden Galatasaray, Süper Lig'de gol kralı olan Vagner Love ile ilgileniyor.

Galatasaray'dan Vagner Love hamlesi
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Bu sezon 23 gol atarak Aytemiz Alanyaspor'u sırtlayan Brezilyalı futbolcuya hem sarı-kırmızılı yöneticiler hem de teknik direktör Igor Tudor sıcak bakıyor. Daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelen ancak dönemin hocası Riekerink tarafından veto edilen Love için dolaylı yollardan temaslar başladı.
 
Sızan bilgilere göre Alanya cephesinden Galatasaray'a olumlu mesajlar geldi.
 
Güney ekibi parada anlaşma sağlanması halinde Brezilyalı yıldızı satmaya sıcak bakıyor. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi olan 32 yaşındaki Love'un da G.Saray'a gelmeye hazır olduğu belirtildi.
 
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