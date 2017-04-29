''Galatasaray'ı Çinliler almak istiyor''

Galatasaray'a Çinliler takip! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek çok çarpıcı bir itirafta bulundu.



Hürriyet'e verdiği röportajında Dursun Özbek, Galatasaray'ın geleceği hakkında konuşurken, sarı-kırmızılı kulübe Çinlilerin talip olduğunu da açıkladı.



Dursun Özbek, resmi bir teklif olmasa da bazı girişimlerin olduğunu kabul ederken, kulübü satma gibi bir düşüncesi olmadığını da dile getirdi.



İşte Dursun Özbek'in yaptığı çarpıcı açıklamalar...



ÇİNLİLER GALATASARAY'I ALMAK İSTİYOR AMA...



''Galatasaray için çok önemli bir soruyu sordunuz. Resmi olarak kulübe ulaşmış yazılı bir teklif yok ama gayri resmi olarak bazı girişimler var. Şu teklif dillendiriliyor; 'Galatasaray'ın hisselerinin satılması, rahatlık getirecektir. Dünya kulübü olmak için buna evet denmesi gerekiyor' gibi fikirler geliyor. Burada tavrım ve duruşum çok net...''



''Galatasaray Spor Kulübü, 1905 yılında Galatasaraylılar tarafından kurulmuş ve Türkiye'ye mal olmuş, çok önemli bir markadır. Bugün Galatasaray'ın 30 milyona yakın taraftarı var. Ve Galatasaray bu şekliyle kalmak zorunda. Galatasaray'ın bir zerresini, bir damlasını satmam. Ben Galatasaray'ı satmak için değil, yönetmek için göreve geldim. Satılması yönündeki düşünceleri, görüşleri katiyetle reddediyorum.''



KULÜP, G.SARAYLILARA AİT OLMALI



''Kulübün satışı yönündeki tüm tekliflerin hepsini elimin tersiyle ittim. Bu tip konuşmalara, tartışmalara dahi girmedim. Bunu bu şekilde dillendiren G.Saraylılar mevcut. Bunun kolaycılık olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şey aklımın ucundan dahi geçmiyor. Bizim görevimiz G.Saray'ın kurulduğu günkü anlayışı ile G.Saraylılara ait bir kulübü olarak kalması lazım. Hiçbir zaman 'G.Saray'ın hisselerini satalım, rahata çıkalım' diyemeyiz. Bizim görevimiz bu değil. Bu düşünce içinde olanları kınıyorum. Galatasaray'a hizmet etmek, Galatasaray'ı satmakla eş değer olamaz."