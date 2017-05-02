''Galatasaray'ı satarsan Türkiye'ye giremezsin''

Mehmet Demirkol, NTVSpor'da yayınlanan 'Spor Servisi' adlı programda haftanın maçlarını ve spor gündemini değerlendirdi.

İşte Demirkol'un yorumları:

Bursaspor, Türkiye'nin en iyi altyapılarından biri. Oradan oyuncu çıkar. Futbolcu tarlası... Buradan nasıl futbolcu çıkarıyorsa, bir teknik direktör silsilesi de olmalı. Onu da çıkarabilirler. Yeni isimlere ihtiyaç var, onları kullanmak lazım.

Talisca, Benfica'da 'İşe yaramaz' dendi, kiralandı. Burada Şampiyonlar Ligi'nde goller attı. Kendisini gösterdi. Manchester United'a giderse; Cengiz Ünder, Altınordu'dan geldi, Başakşehir'de harikalar yaratıyor, Arsenal'e giderse ve bunların hepsi aynı anda olursa o zaman dünya piyasasına entegre oluruz.

"SNEIJDER QUARESMA İLE KARŞILAŞTIRILMAZ!"

Wesley Sneijder, bundan 3 seneki Wesley olsaydı, bu maçta ondan başka bir şey konuşmuyorduk. Onda çok büyük bir gerileme var. Quaresma ile karşılaştırılmaz. Bu adam 2010 yılında dünyanın en iyi oyuncusuydu. Anelka var, Hagi var gelenler arasında Sneijder'i o kategoriye koymak lazım. Sneijder dünyanın en iyi futbolcularından birisi onu bu kategoriye koymak lazım.



GALATASARAY'IN SATILMASI KONUSU



Galatasaray Kulübü nasıl satılabilir, anlamıyorum. Orası bir dernek. Dursun Özbek evet deseydi, Galatasaray Kulübü satılacak mıydı? Galatasaray Kulübü'nü satarsan Türkiye'ye giremezsin! Bir okuldan çıkmış, buradan birleşmiş, sporcularını oradan çıkarmış bir kültür var. Kendilerine has kültürleri var. Sen elinde olan bir şeyi niye bozuyorsun? Amacın ne? Bu anayasının ilk 4 maddesi gibi. Değiştirilmesi teklif bile edilemez. Kültürel zenginlik gibi inanılmaz bir şey var elinde. Kültürü niye yok etmeye çalışıyorsun.



"BEŞİKTAŞ PANİKLERSE.."



Başakşehir'in performansı belli olmuyor. Galatasaray karşısındaki Başakşehir mi, Akhisar karşısındaki Başakşehir mi? Rize maçındaki mi, Beşiktaş maçındaki mi? Yani istikrarı yok Başakşehir'in. Beşiktaş'ın o yüzden paniklememesi gerekir. Paniklerse işleri zor.