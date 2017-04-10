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  1. 10 Nisan 2017 22:55

Galatasaray'ı yıkan Adebayor'dan maç sonu açıklaması

Galatasaray'a 3 gol atan Adebayor maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı yıkan Adebayor'dan maç sonu açıklaması
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Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Başakşehir, evinde Galatasaray’ı 4-0 yendi.Karşılaşma sonra ev sahibi ekibin 3 golüne imza atan Emmanuel Adebayor önemli değerlendirmelerde bulundu.

Togolu yıldız isim, “İlk golde benim orada yapacağım şey topu kontrol edip dokunmaktı. En son Real Madrid’de 5-6 yıl önce hat-trick yapmıştım. Kariyerimde inişleş çıkışlar oldu. Ben yine buradayım. Tabii ki, bir santrafor için gol atmak önemlidir. Ama Beşiktaş ile puan farkındaki arayı kapatmak daha önemli. Kariyerim boyunca yıldızlarla çalıştım. Ben her zaman bir şeyler öğrenmeden yanayım. Burada çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

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