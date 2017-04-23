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  1. 23 Nisan 2017 11:42

Galatasaray'ın derbi silahı Sneijder

Fenerbahçe’ye karşı rakip olan ve 3 gol-1asist kaydeden Sneijder’ın katkı yaptığı maçlarda Galatasaray 2 galibiyet, 1 beraberlikelde etti.

Galatasaray'ın derbi silahı Sneijder
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Teknik Direktör Igor Tudor ile arasındaki buzları eritmeye başlayan ve bugün sahaya ilk 11'de çıkacak olan Wesley Sneijder, Fenerbahçe maçlarını seviyor.

Galatasaray da Hollandalı yıldızının coştuğu maçlarda rakibini alt ediyor. Bugüne kadar ligde 6 kez sarı-lacivertlilere karşı parçalı formayı giyen Hollandalı yıldız, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 32 yaşındaki oyuncusunun skora tesir ettiği 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, Fenerbahçe'ye hiç yenilmedi. Ancak Sneijder'ın forma giyip, katkı sağlayamadığı 3 maçta ise Fenerbahçe'nin 2 galibiyeti bulunurken, 1 maç da berabere sona ermiş…

Ayrıca Sneijder bugün gol atması halinde, Fenerbahçe'ye en fazla gol atan Galatasaraylı yabancı olacak.

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