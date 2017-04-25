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  1. 25 Nisan 2017 21:29

Galatasaray'ın formasında Türk Bayrağı olmayacak

Şampiyonluk ümidini tamamen yitiren Galatasaray, 6 yıl sonra bir sezonu kupasız kapatacak ve formasında Türk bayrağı olmayacak.

Galatasaray'ın formasında Türk Bayrağı olmayacak
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Şampiyonluk ümidini tamamen yitiren Galatasaray, 6 yıl sonra bir sezonu kupasız kapatacak.

FORMADA TÜRK BAYRAĞI OLMAYACAK

Böylece 6 yıldır aralıksız formaya takılan Türk bayrağı gelecek sezon Galatasaray'ın formalarında yer almayacak. 

Bilindiği üzere, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olan takımlar, formalarında Türk Bayrağı taşımaya hak kazanıyor. 

En son 2010-11 sezonunu kupasız kapatan sarı-kırmızılı ekip, ardından üst üste 5 sezonda 3 Süper Lig Şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası, 4 TFF Süper Kupa zaferi yaşamıştı.

Öte yandan Galatasaray, 50 kupa ile en çok kupa kazanan takım konumunda bulunuyor.

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