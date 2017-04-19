Galatasaray'ın Jackson Martinez kararı

Galatasaray'a teklif edilen Jackson Martinez için Sarı-Kırmızılı takımın şartları belli oldu. Kolombiyalı golcünün transferi sağlık durumuna bağlı.

Ali Naci Küçük’ün haberine Jackson Martinez yaklaşık 1 ay önce Martinez’in menajeri olan Jorge Mendes’in ortağı olan menajer Ahmet Bulut tarafından Galatasaray’a önerildi.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Jackson Martinez’in Türkiye’de Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı yönetime iletildi.

Sağlık raporları istendi

Ancak devre arasında sözleşmesi feshedilen Sigthorsson’un sakatlığı nedeniyle temkinli yaşayan ve aynı duruma düşmek istemeyen Galatasaray, Ahmet Bulut’tan futbolcunun sakatlığı için detaylı sağlık raporlarını, ameliyat bilgilerini ve son durumuna dair testleri ve bulguları talep etti.

Galatasaray Sağlık Kurulu, Jackson Martinez’in raporları geldikten sonra inceleme yapacak ve yönetime tavsiyede bulunacak. Sakatlık konusunda şüphe kalmazsa 30 yaşındaki Kolombiyalı gelecek sezon Galatasaray formasını giyebilir. (Gamaspor)