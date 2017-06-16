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  5. 16 Haziran 2017 20:24

Galatasaray’ın kamp programı belli oldu

Galatasaray, yeni sezon çalışmalarına 19 Haziran Pazartesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak.

Galatasaray’ın kamp programı belli oldu
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Spor Toto Süper Lig’de geride kalan iki sezonu unutmak ve unutturmak isteyen Galatasaray’ın 2017-2018 sezonu hazırlık kampı programı belli oldu. Yeni sezon çalışmalarına 19 Haziran Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak sarı-kırmızılılar, sezonun ilk antrenmanını saat 19.00'da gerçekleştirecek. İlk antrenmana milli takımlarında forma giyen futbolcular 26 Haziran Pazartesi gününden itibaren takıma katılacak.

Aslan, yurt dışı kampına ise 28 Haziran Çarşamba günü Slovakya'nın Samorin kentine gidecek. Başkent Bratislava'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan Samorin'de 8 Temmuz Cumartesi gününe denk kalacak olan sarı-kırmızılılar, kampta iki tane de hazırlık maçına yapacak.

Sarı-kırmızılılar, Slovakya kampının ardından İstanbul'a döndükten sonra 13 Temmuz 2017 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk maçında mücadele edecek.

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