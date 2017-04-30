Galatasaray'ın Pepe için teklifi hazır

Galatasaray Pepe için harekete geçiyor... Sarı-kırmızılı takım savunmada yaşadığı sıkıntıları kökünden çözmek için Real Madrid'din yıldız oyuncusu Pepe’yi almanın planlarını yapıyor.

Pepe için teklif hazır

İspanyol deviyle kontratı sona erecek olan 34 yaşındaki futbolcu için kulüp profesyonelleri devreye girdi. Çin kulüplerinin de peşinde olduğu Pepe konusunda aceleci davranan Galatasaray’ın teklifi hazır. Aslan, Portekizli yıldız savunmacıya 2 yıllık sözleşme önerecek.

4 milyon Euro'luk teklif

Pepe konusunda ısrarlı olan Galatasaray yönetimi yıldız oyuncu için yıllık 4 milyon Euro garanti ücret ve imza parası teklif etmeye hazırlanıyor.