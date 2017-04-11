Galatasaray'ın Sakho pişmanlığı

Mamadou Sakho, transferde sezon başı ve devre arasında birçok kezGalatasaray'la anılırken başarılı Fransız stoper Premier Lig'de Crystal Palaceformasıyla harikalar yaratıyor.

Galatasaray'da savunma içler acısı

Süper Lig'de Başakşehir'e 4-0 gibi farklı bir skorla yenilen ve yönetiminden teknik heyetine ve futbolcusuna kadar ciddi şekilde eleştirilen Galatasaray'da savunmanın hali de içler acısı...

Crystal Palace'da adından söz ettiriyor

Devre arasında takıma katılan Ahmet Çalık'ın da katkı sağlayamadığı Sarı Kırmızılılar'da sezon başı ve Ocak transfer döneminde ciddi şekilde transferi konuşulan Fransız stoper Mamadou Sakho, Crystal Palace formasıyla harikalar yaratıyor.

Liverpool'dan afaroz edildi!

Sezon başı Jürgen Klopp'la atışan ancak daha sonra özür dilemesine rağmen affedilmeyen ve dışlanan Fransız stoper, ara transferin son gününde Crystal Palace'a kiralanmıştı.

Takıma büyük katkı

Londra ekibine gelmesinden bu yana Premier Lig'de 6 maça çıkan Sakho'nun oynadığı karşılaşmalarda Palace 5 maç kazandı, 4 maçta da gol yemedi ve küme düşmeme hattında çok kritik puanlar topladı.

Arsenal ve Chelsea galibiyetleri

Sakho'lu Crystal Palace, bu önemli performansına Chelsea ve Arsenal galibiyetlerini de ekledi. Chelsea'yi deplasmanda 2-1'le geçen Palace, dün akşam da Arsenal'i Selhurst Park'ta 3-0'lık müthiş bir skorla devirdi. Tüm bu galibiyetler Crystal Palace'ın küme düşme hattından 6 puan uzaklaşmasını sağladı.

Sakho'nun yarım sezonluk kiralama ücretini ve maaşını pahalı bulan Galatasaray belki de büyük bir fırsatı kaçırmış oldu. 27 yaşındaki savunmacının piyasa değeri şu anda 10 milyon Euro...