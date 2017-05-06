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  5. 06 Mayıs 2017 12:35

Galatasaraylı genç yıldızın ayağı kırıldı

Bölgesel Gelişim U19 Ligi Finalleri A Grubu’nda Galatasaray’ın Altınordu’yu 1-0 yendiği maçta Sarı-Kırmızılı takımdan Alperen Kılıç’ın yaşadığı talihsiz sakatlık herkesi üzüntüye boğup isyan ettirdi.

Galatasaraylı genç yıldızın ayağı kırıldı
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Sarı kırmızılı kulüp 4 gün içinde 3 maç oynayınca fikstüre isyan etti. 90 dakikanın beraberlikle sonuçlanmasının kabul edilmediği U19 Türkiye Şampiyonası'nda, uzatmaların son dakikasında genç futbolcunun ayağı kırıldı.

Antalya’daki grup maçının normal süresi golsüz sonuçlandı. Sarı-Kırmızılılar uzatmalarda Ozan Demiralay’ın golüyle 1-0 öne geçti. Uzatmaların ve maçın bitmesine saniyeler kala 120. dakikada Galatasaraylı Alperen Kılıç, Altınordulu rakibi Anıl Balakkız’ın sert müdahalesiyle acı içinde yerde kaldı. Hakem önce Anıl’a sarı kart gösterecekken Alperen’in yerdeki “Ayağım kırıldı” feryadını duyup kırmızı çıkardı. Alperen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayak fibula kemiğinin kırıldığı tespit edilen genç futbolcu ameliyat edildi. Alperen 3 ila 5 ay arasında sahalardan uzak kalacak.



Yönetim isyan etti

Galatasaraylı idareciler, Alperen’in sakatlığı sonrası isyan etti. Sarı-Kırmızılı kulüp yetkililer "1 haftada 3 maç oynatıyorsunuz. Biz perşembe Altınordu ile oynadık, cuma maç yaptık, pazar tekrar müsabakaya çıkacağız. Ne gariptir ki maçların berabere bitmesine izin verilmiyor. 90 dakika berabere biterse, uzatmalara geçiliyor. Orada da skor değişmezse penaltılara gidiliyor. Alperen uzatmanın son dakikasında sakatlandı” yorumunu yaptı.

Altınordu Başkanı'ndan özeleştiri

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Alperen’in sakatlığı sonrası kulüp internet sitesinden “Geçmiş olsun Alperen Kılıç” başlıklı bir açıklama yayımladı. Özkan, “Alperen bugünden itibaren önce Galatasaray’ın sonra da bizim evladımızdır. Galatasaray izin verdiği ölçüde, ona olan vefa borcumuzu ödeyeceğiz. Oyuncularımıza futbolun bir meslek olduğunu öğretirken, rakiplerin de meslektaşları olduğunu anlatıyoruz. Buna rağmen böyle bir hadisenin içerisinde yer almak inanılır gibi değil. Çok ama çok üzüntülüyüz. Bizim için U19 Türkiye Şampiyonası, Alperen Kılıç’ın ayağının kırıldığı anda sona ermiştir. Temennim, Alperen’in sahalara döndükten sonra, evladımız olarak ve Galatasaray da izin verirse bir sezon Altınordu formasını giymesidir” dedi.

Cumhuriyet

Alperen Kılıç , ayağı kırıldı , galatasaray