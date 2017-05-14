Gaziantepspor 0 - 1 Galatasaray / Maç devam ediyor

38'Barış Yardımcı'nın pasıyla Mohammed Fatau'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıkıyor.

35'Galatasaray golden sonra rakip kalede olan baskısını artırıyor.

31'GOOOLL!!! Galatasaray, Josue'nin golü ile maçta öne geçiyor. Sinan Gümüş'ün pasıyla topla buluşan Josue'nin ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan bekletmeden sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Paulo Victor'un solundan ağlarla buluşuyor.

29'Hızlı gelişen Gaziantepspor atağında sağ kanattan hızla ilerleyen Nabil Ghilas Doğanay Kılıç'a pasını istediği gibi aktaramayınca pozisyon sonlanıyor.

25'Sol kanattan Bruma'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Wesley Sneijder'in bekletmeden sağ ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından az farkla auta çıkıyor.

23'Galatasaray gole yaklaşıyor. Wesley Sneijder'in ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Sinan Gümüş'ün bekletmeden sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak auta çıkıyor.

22'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Wesley Sneijder'in ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Sinan Gümüş'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta çıkıyor.

19'Galatasaray bu dakikalarda kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olmaya çalışıyor.

11'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Orkan Çınar'ın ceza alanına gönderdiği ortasında kale ağzında Nabil Ghilas'a çarpan topa Fernando Muslera hakim olmayı başarıyor.

9'Karşılaşmada ilk dakikalar itibariyle her iki takımda oyun kurmakta zorlanıyor.

5'Lukas Podolski'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıkıyor.

1'Hakem Hüseyin Göçek maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk ekip Galatasaray başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Gaziantepspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Gaziantep Arena’daki maçı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.

Küme düşme hattındaki kırmızı-siyahlılar 26 puanla 17. sırada yer alırken, Fenerbahçe’nin puan alamadığı haftada fırsatı değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar ise 52 puanla 4. sırada bulunuyor.

KADROLAR

Gaziantepspor: Victor, Barış, Wallace Reis, Musa, Pedroso, Thiam, Fatau, Orkan, İlhan, Doğanay, Ghilas

Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Josue, Bruma, Sneijder, Sinan Gümüş, Podolski