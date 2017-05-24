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  5. 24 Mayıs 2017 16:25

Gaziantepspor Beşiktaş maç biletlerindeki kriz çözüldü

Gaziantepspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maç öncesi yaşanan bilet krizi sonunda çözüldü.

Gaziantepspor Beşiktaş maç biletlerindeki kriz çözüldü
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, 28 Mayıs Pazar günü, Gaziantepspor ile şampiyonluk maçına çıkacak. Kazanması halinde 3. yıldızı göğsüne takacak Siyah-Beyazlılar'da başkan Fikret Orman, dün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, Gaziantepspor tribünlerinin Beşiktaş taraftarına açıldığını söylemişti.

Yumruklar havada uçuştu!

Ancak bu açıklama, Gaziantepspor yönetimini birbirine düşürmüş, iş yumruklaşmaya kadar gitmişti.

Antep'e çıkarma yapmak için harekete geçen Beşiktaş taraftarına aynı gün içinde kötü haber Passolig'den gelmişti.

Passolig'den yapılan açıklamada, Gaziantepspor-Beşiktaş maçının bilet satışının ertelendiği duyurulmuştu.

Gaziantepspor'da yumruk yumruğa kavga !Gaziantepspor'da yumruk yumruğa kavga !

 
Mutlu sona ulaşıldı!

..Ve bugün beklenen oldu. Başkan Fikret Orman'ın bizzat devreye girmesi sonrası kriz çözüldü, Gaziantepspor tribünlerinin Beşiktaş taraftarlarına açılması kararı kesinleşti.

Bilet satışının Passolig üzerinden saat 15.00 itibariyla yeniden başlaması bekleniyordu, ancak Beşiktaş yaptığı açıklamayla 16.00'dan itibaren biletlerin satılacağını duyurdu. 

Son dakika zammı!

Öte yandan maç bilet fiyatlarında son dakika zam kararı alındı. Daha önce 75 lira olan kale arkası 90, 110 lira olan Maraton tribünü 130, 150 lira VIP tribünü 180 Lira olarak belirlendi.

Eski fiyatlar:
Kale arkası: 75 TL
Maraton: 110 TL
VIP: 150 TL

Güncel fiyatlar:
Kale arkası: 90 TL
Maraton: 130 TL
VIP: 180 TL

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