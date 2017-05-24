Gaziantepspor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıkarıldı

Siyah-beyazlı takım deplasmanda oynamasına rağmen Beşiktaşlı taraftarlar, maçın tüm biletlerini temin edebilecek. Daha önce 75, 110 ve 150 lira olarak belirlenen biletler, bugün öğleden sonra zamlı bir şekilde satışa sunuldu.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre taraftarlar, kale arkası 90, maraton 130, VIP tribün biletlerini de 180 liradan, ‪www.passo.com.tr internet portalından, N'Kolay satış noktaları ve ‪0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden temin edebilecek.

Siyah-beyazlı takım, pazar günü Kalyon Arena'da oynanacak karşılaşmayı kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. İkinci sırada yer alan Medipol Başakşehir'in cumartesi günü evinde Adanaspor'a mağlup olması durumunda da Beşiktaş, maçını oynamadan şampiyonluğa ulaşacak.