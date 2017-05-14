Gaziantepspor - Galatasaray maç sonucu: 1-2

Dün Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a kaybetmesiyle ilk 3 şansı artan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gaziantepspor'u, Josue ve Sneijder'in (80') golleriyle 2-1 mağlup etti ve puanını 55'e yükseltti.

JOSUE’DEN SÜPER GOL

Maçın gol perdesi 31. dakikada açıldı! Sinan’ın pasını alan Josue, ceza alanı dışında şut açısı buldu. Köşeye çok şık ve düzgün vurarak golünü attı: 1-0.

ASLAN’IN BELALISI DURAN TOP

Bu sezon duran toplarda kabus yaşayan Galatasaray, Antep’te de gole engel olamadı. 53. dakikada Gaziantepspor kullanılan köşe vuruşunda bomboş pozisyonda topa iyi vuran Thiam ile beraberliği yakaladı: 1-1.

SNEIJDER FRİKİKTEN MÜTHİŞ GOL

80. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Wesley Sneijder geçti. Hollandalı yıldız şık vuruşla kaleci Paulo Victor’u avladı: 2-1.

ANTEP’TE ORTAK SES ‘İSTİFA’....



Galatasaray ve Gaziantepsor’un bu sezon kötü gidişi nedeniyle dün akşam tribünlerde iki kulüp yönetimine de büyük bir tepki vardı. Galatasaray ve Gaziantepspor taraftarları “Yönetim istifa’ diye bağırdı.



TOLGA’NIN YOKLUĞUNDA DAHİ ONA FORMAYI VERMEDİ!



Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un geldiğinden bu yana performansını beğenmediği Nigel De Jong’a, yine forma şansı vermedi.



Hırvat teknik adamın gönderilmesini istediği ve ‘takım içinde benim arkamdan iş çeviriyorlar’ ifadesini kullandığı Hollandalı futbolcu, Tolga Ciğerci’nin kart cezası nedeniyle yokluğuna karşın ilk 11’de kendine yer bulamadı.



Tudor, De Jong’a değil, Josue’ye orta sahada görev verdi.

KORAY GÜNTER’İN İMZA GÜNÜNE YOĞUN İLGİ...



Sarı kırmızılı futbolcu dün maç öncesinde Gaziantep GS Store’da düzenlenen organizasyona katılırken Koray Günter ile tanışmak ve imza almak adına uzun kuyruklar oluştu.

90' Karşılaşma Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona eriyor.



kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Marcinho'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Galatasaray savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

90'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Marcinho'nun ceza alanına gönderdiği ortasında top doğrudan dışarı çıkıyor.

90'Müsabakanın sonuna oynanmamış süre olarak en az 5 dakika ilave ediliyor.

90'Mohammed Fatau, Josue'ye yaptığı faul sonrasında itirazlarını sürdürünce hakem Hüseyin Göçek tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

90'Ceza alanında sol çaprazda topla buluşan Evans Kangwa'nın kale ağzına çevirdiği topa hareketlenen İlhan Parlak'ın, topun gelişine sol ayağıyla yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıkıyor.

80'GOOOLL!!! Galatasaray, Wesley Sneijder'in golü ile maçta tekrar öne geçiyor. Ceza sahası dışında hafif sol çaprazda kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Wesley Sneijder'in doğrudan kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Paulo Victor'un sağından ağlarla buluşuyor.

77'Galatasaray gole yaklaşıyor. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Wesley Sneijder'in ceza alanına gönderdiği ortasında Bruma'nın şutu istediği gibi olmayınca topu önünde bulan Semih Kaya bekletmeden topu kaleye gönderiyor. Ancak Wallace Reis son anda çizgiden topu uzaklaştırmayı başarıyor.

76'Sağ kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Marcos Pedroso, Garry Rodrigues'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Hüseyin Göçek tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

74'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Wesley Sneijder'in ceza alanına gönderdiği ortasında Wallace Reis kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

69'Sinan Gümüş'ün sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

66'Gaziantepspor gole yaklaşıyor. Sol kanattan hızla ilerleyen Anis Ben-Hatira'nın sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Fernando Muslera güçlükle topu uzaklaştırmayı başarıyor.

65'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Marcinho'nun ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda Fernando Muslera topa hakim olmayı başarıyor.

63'Galatasaray'da ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Lukas Podolski oyundan çıkarken, Eren Derdiyok yerine giren isim oluyor.

63'Ev sahibi Gaziantepspor'da aynı dakikada Doğanay Kılıç oyundan çıkarken, Marcinho yerine giren isim oluyor.

63'Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini ev sahibi Gaziantepspor gerçekleştiriyor. Orkan Çınar oyundan çıkarken, Anis Ben-Hatira yerine giren isim oluyor.

53'Orkan Çınar golde asisti yapan oyuncu oluyor.

53'GOOOLL!!! Gaziantepspor, Khaly Thiam'ın golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Orkan Çınar'ın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Khaly Thiam'ın altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Fernando Muslera'nın sağından ağlarla buluşuyor.

51'Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Semih Kaya, Doğanay Kılıç'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Hüseyin Göçek tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

49'Galatasaray gole yaklaşıyor. Sol kanatta topla buluşan Bruma'nın şutunda Paulo Victor'dan seken topa hareketlenen Wesley Sneijder'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top Mohammed Fatau'ya çarparak kaleye yönleniyor. Ancak Musa Nizam son anda çizgi üzerinden topu uzaklaştırmayı başarıyor.

49'Gaziantepspor gole yaklaşıyor.

46'Hakem Hüseyin Göçek ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya ev sahibi Gaziantepspor başlıyor.

45'Hakem Hüseyin Göçek ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı konuk ekip Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

43'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Orkan Çınar'ın ceza alanına gönderdiği ortasında hakem Hüseyin Göçek faul gerekçesiyle oyunu durduruyor.

41'Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Orkan Çınar için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

38'Barış Yardımcı'nın pasıyla Mohammed Fatau'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıkıyor.

35'Galatasaray golden sonra rakip kalede olan baskısını artırıyor.

31'GOOOLL!!! Galatasaray, Josue'nin golü ile maçta öne geçiyor. Sinan Gümüş'ün pasıyla topla buluşan Josue'nin ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan bekletmeden sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Paulo Victor'un solundan ağlarla buluşuyor.

29'Hızlı gelişen Gaziantepspor atağında sağ kanattan hızla ilerleyen Nabil Ghilas Doğanay Kılıç'a pasını istediği gibi aktaramayınca pozisyon sonlanıyor.

25'Sol kanattan Bruma'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Wesley Sneijder'in bekletmeden sağ ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından az farkla auta çıkıyor.

23'Galatasaray gole yaklaşıyor. Wesley Sneijder'in ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Sinan Gümüş'ün bekletmeden sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak auta çıkıyor.

22'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Wesley Sneijder'in ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Sinan Gümüş'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta çıkıyor.

19'Galatasaray bu dakikalarda kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olmaya çalışıyor.

11'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Orkan Çınar'ın ceza alanına gönderdiği ortasında kale ağzında Nabil Ghilas'a çarpan topa Fernando Muslera hakim olmayı başarıyor.

9'Karşılaşmada ilk dakikalar itibariyle her iki takımda oyun kurmakta zorlanıyor.

5'Lukas Podolski'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden farklı şekilde auta çıkıyor.

1'Hakem Hüseyin Göçek maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk ekip Galatasaray başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Gaziantepspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Gaziantep Arena’daki maçı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.

Küme düşme hattındaki kırmızı-siyahlılar 26 puanla 17. sırada yer alırken, Fenerbahçe’nin puan alamadığı haftada fırsatı değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar ise 52 puanla 4. sırada bulunuyor.

KADROLAR

Gaziantepspor: Victor, Barış, Wallace Reis, Musa, Pedroso, Thiam, Fatau, Orkan, İlhan, Doğanay, Ghilas

Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Josue, Bruma, Sneijder, Sinan Gümüş, Podolski