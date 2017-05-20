Gaziantepspor küme düştü !

Bu sonuçla Adanaspor'un ardından ligden düşen ikinci takım, 2 maç kala küme düşme hattının hemen üstündeki 35 puanlı Bursaspor'la arasındaki puan farkı 9'a çıkan Gaziantepspor oldu. Antep 27 yıl sonra küme düşmüş oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında küme düşmeme mücadelesi veren iki takım, Çaykur Rizespor ve Gaziantepspor Rize'de karşı karşıya geldi.

11. dakikada Süleyman Koç’un sağdan ceza sahası çizgisi üzerine yerden pasında, Edomwonyi’nin gelişine şutunda kaleci Victor yatarak topu önledi.

12. dakikada Çaykur Rizespor defansının arkasına atılan uzun pasta Orkan Çınar’ın sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra bekletmeden yerden şutunda kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etmeyi başardı.



26. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol tarafta topla buluşan Edomwonyi, meşin yuvarlağı yaklaşık 25 metre sürdükten sonra ceza sahası içine girdi. Bu futbolcu, Gaziantepspor defansında Musa Nizam’ı çalımlayıp, dar açıdan yakın mesafeden meşin yuvarlağı kaleci Victor’un üzerinden filelere gönderdi: 1-0

45. dakikada Fatau’nun pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Orkan Çınar’ın topu kontrol ettikten sonra dönerek vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı yatarak iki hamlede kontrol etti.

Ligin alt sıralarındaki takımları yakından ilgilendiren karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

81. dakikada Çaykur Rizespor, Leonard Kweuke'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Oğuz Han Aynaoğlu'nun ara pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Oğulcan Çağlayan, kalesini terk eden Paulo Victor'dan önce pasını Leonard Kweuke'ye aktardı. Leonard Kweuke de topu boş kaleye göndererek takımını rahatlatan golü kaydetti; 2-0.

90 dakika 2-0 sona ererken, bu skorla Gaziantepspor 26 puanda kaldı ve Adanaspor'un ardından ligden düşen ikinci takım oldu. Küme düşme hattının hemen üzerindeki Bursaspor'un 35 puanı bulunuyor ve 2 hafta kala Gaziantepspor'un farkı kapaması artık mümkün değil. Çaykur Rizespor ise 30 puana yükseldi ve ümitlerini sürdürdü.

İki takımın maç kadroları:

Çaykur Rizespor:

Gökhan Akkan - Godfrey Oboabona - Robin Yalçın - Matic Fink - Marwane Saadane - Bright Edomwonyi - Davide Petrucci - Nosa Igiebor - Süleyman Koç - Recep Niyaz - Leonard Kweuke

Yedekler:

Abdoulaye Diallo - Orhan Ovacıklı - Ali Faez Atiyah - Furkan Şimşek - Jakob Jantscher - Oğulcan Çağlayan - Oğuz Han Aynaoğlu

Gaziantepspor:

Paulo Victor - Musa Nizam - Sergei Kislyak - Marcos Pedroso - Mohammed Fatau - Doğanay Kılıç - Khaly Thiam - Orkan Çınar - Anis Ben-Hatira - İlhan Parlak - Nabil Ghilas

Yedekler:

Erten Ersu - Yoiver Gonzalez - Serkan Bakan - Alpay Koçaklı - Muhammet Demir Davy Angan - Evans Kangwa